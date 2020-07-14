الامارات | مدرب بورنموث يؤمن بإمكانية تحقيق مفاجأة أمام سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورنموث يؤمن بإمكانية تحقيق مفاجأة أمام سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤمن إيدي هاو مدرب بورنموث بأن فريقه المهدد بالهبوط يمكنه تحقيق مفاجأة عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء.

وبفوزه الكبير 4-1 على ليستر سيتي يوم الأحد، وهو أول انتصار لبورنموث في عشر مباريات بالدوري، احتفظ فريق المدرب هاو بالأمل في البقاء بدوري الأضواء للموسم السادس على التوالي.

لكنه يظل قابعا في المركز 18 بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد ووست هام يونايتد بمنطقة الأمان وسيلتقي منافساه يوم الجمعة.

وسيلعب بورنموث مع ضيفه ساوثامبتون ثم ينهي الموسم أمام إيفرتون لكن هاو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي رغم الخسارة 5-صفر في آخر مواجهتين أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفاز سيتي في كل مبارياته التسع السابقة في الدوري أمام بورنموث.

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وأبلغ هاو مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء "مباراة سيتي مختلفة عن أي مباراة أخرى بالدوري. يتمتع المنافس بقدرات استثنائية وبمدرب مذهل ولاعبين رائعين".

وأضاف "ستكون مهمة ثقيلة لكنني أؤمن بإمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة اذا تكاتفنا سويا".

وعن تكهنات غياب المدافع ناثان آكي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة أعلى الفخذ قال هاو "ليست إصابة خطيرة ولا أعرف إن كان سيشارك مجددا هذا الموسم. لا يمكن التأكيد أو النفي".

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