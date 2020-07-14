 تعرف على موقف «فايلر» من عودة «أزارو».. ورحيل «بادجي» و«جيرالدو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح من شبه مؤكد عودة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، فيما وضع السويسري رينيه فايلر تصورًا لمستقبل اللاعبين الأجانب في الفريق الموسم المقبل.
وعلمت «المصري اليوم» أن «أزارو» سيعود إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الاتفاق السعودي خاصة وأنه لم يحصل على كامل مستحقاته من النادي السعودي، كما يتبقى للأهلي مبلغ أيضًا لدى الاتفاق.
وبذلك من المنتظر أن يرتفع عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق إلى خمسة، وسيتعين على الأهلي التخلص من لاعبين على الأقل، إذ يفضل المدير الفني السويسري الإبقاء على الأنجولي جيرالدو، فيما لا يمانع رحيل كل من «أزارو» وأليو بادجي.
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