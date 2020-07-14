شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الإنجليزي هيدرسفيلد جارية، إذ يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، الذي يقضي فترة إعارة بين صفوفه من النادي الإنجليزي، بصفة نهائية.

وعلمت «المصري اليوم» أن النادي الإنجليزي طلب الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني مقابل «رمضان»، إلا أن الأهلي عرض دفع 2.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما لم يوافق عليه النادي الإنجليزي.

ويضع الأهلي حدًا أقصى للصفقة 3.5 مليون جنيه إسترليني في انتظار موقف هيدرسفيلد.

وينتظر رمضان صبحي من وكيله إيضاح الصورة حول بعض العروض المحتملة من الدوري الإنجليزي والإيطالي، وكذلك البرتغالي، إذ يضع الاحتراف الخارجي كأولوية بالنسبة له، أما في حالة الاستمرار في مصر فيبدو موقف اللاعب واضحًا بعدم اللعب إلا للأهلي.