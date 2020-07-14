شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة × ريـال مدريد: رقم قياسي لـ «زيزو» وسجل تهديفي غير مسبوق للملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح ريـال مدريد على بعد خطوة من تحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2019/2020 بعد أن حقق الانتصار في ختام مباريات الجولة 36 من المسابقة، مع تغلبه بنتيجة 2-1 على مضيفه غرناطة.

وحقق ريـال مدريد انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإسباني في سلسلة لم يعرفها الفريق من قبل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ورفع ريـال مدريد رصيد نقاطه إلى 83 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، برشلونة، ليصبح الفريق بحاجة لنقطتين فقط من آخر جولتين للتتويج بلقبه رقم 34 في الدوري الإسباني.

وافتتح الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي التهديف لصالح الضيوف بعد 10 دقائق من بداية المباراة، مسجلًا أول أهدافه على الإطلاق في الدوري الإسباني، ويصبح اللاعب رقم 21 المختلف من ريـال مدريد الذي يسجل في الدوري الإسباني هذا الموسم ليحقق ريـال مدريد رقمًا قياسيًا في موسم 2019/2020 من حيث عدد الهدافين المختلفين للنادي في المسابقة خلال موسم واحد.

وأصبح ميندي هو عاشر لاعب فرنسي يسجل مع ريـال مدريد في الدوري الإسباني بعد كريم بنزيمة، زين الدين زيدان، ريمون كوبا، رافاييل فاران، نيكولاس أنيلكا، مولر، لوسيانو، لاسانا ديارا وماكيليلي.

وضاعف كريم بنزيما تقدم الفريق بهدف ثان معززًا من سجله التهديفي بالتخصص ضد غرناطة بتسجيله 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية ضد النادي الأندلسي، وبإجمالي 12 هدفًا في جميع مواجهاته للفريق الذي أصبح خصمه المفضل من حيث تسجيل الأهداف خلال مسيرته في الدوري الإسباني.

وقلص أصحاب الأرض الفارق مع بداية الشوط الثاني عن طريق الجناح الأيسر داروين ماتشيس الذي سجل ذهابًا وإيابًا ضد ريـال مدريد، ليصبح أول فنزويلي في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ضد ريـال مدريد في مرحلتي الذهاب والإياب في نفس الموسم من المسابقة.

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وجاء هدف غرناطة لينهي سلسلة تيبو كورتوا من الحفاظ على نظافة شباكه والتي وصلت إلى 506 دقائق متتالية دون استقبال أهداف، وهي السلسلة الأفضل لحارس في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحافظ ريـال مدريد على تقدمه لنهاية المباراة، ليصبح الفريق قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني رسميًا في الجولة القادمة على ملعبه ضد فياريـال (يوم الخميس) في حال فوز الفريق بالمباراة أو في حال تعثر ملاحقه برشلونة في مباراته القادمة بالجولة 37 (ضد أوساسونا).