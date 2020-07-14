شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد أطراف 3 مواجهات ودية يخوضها قبل استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أطراف 3 مواجهات ودية يخوضها الفريق قبل استئناف بطولة الدورى العام فى شهر اغسطس المقبل.

وعلم "الخليج 365" أن المواجهة الودية الأولى ستكون صباح يوم الخميس المقبل بين لاعبى الأهلى فيما بينهم، حيث يرغب فايلر فى تجربة كل عناصر الفريق بما فيهم العناصر الشابة، وتكون المواجهة الثانية يوم الخميس بعد المقبل أمام نادى سموحة فى القاهرة، وتقرر أن تكون المواجهة الودية الثالثة يوم الخميس الذى يليه وستكون امام سموحة أيضا.

ألغى الجهاز الفنى للأهلى معسكر الفريق، الذى كان من المفترض إقامته فى برج العرب خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء إلغاء معسكر برج العرب، الأول هو تواجد الزمالك هناك لإقامة معسكر، ولا ترغب الإدارة الحمراء فى الدخول بأى احتكاك من أى نوع مع المعسكر الأبيض، والسبب الثانى هو الخوف من الكورونا خاصة وأن الفريق سيكون مضطرا لاستخدام أدوات الفندق وملاعب التدريب هناك وهى الأمور التى أثارت قلق الجهاز الفنى وأخيرا عدم الرغبة فى الدخول بحالة ملل قبل استئناف الدورى والذى سيكون بمثابة البطولة المجمعة لإقامة مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك يحاول الجهاز الفنى منح اللاعبين فترة مناسبة لقضائها مع أسرهم قبل الدخول فى غمار منافسات الدورى.

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وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أكد أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعداداً لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.