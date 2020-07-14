شكرا لقرائتكم خالد جلال يبدأ معسكر نادي مصر 20 يوليو حتى 29 في القاهرة والإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر، دخول اللاعبين معسكر مغلق منقسم ما بين القاهرة والإسماعيلية بدءا من يوم 20 يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر، استعدادا للاستئناف الدورى فى أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض الفريق مباريات ودية للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بعد فترة توقف دامت أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

و يواصل فريق مصر حاليا تدريباته على فترتين حتى نهاية الإسبوع بفرمان من الجهاز الفنى قبل الدخول فى المعسكر المغلق، حيث خضع اللاعبين والجهاز الفنى إلى 4 مسحات للتأكد من السلامة من فيروس كورونا .

وشهد الأسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يخوض الفريق الخميس مرانا صباحيا وتدريبات استشفائية.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.