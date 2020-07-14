شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا الرابعة استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى منذ قليل فريق طلائع الجيش من إجراء مسحة كورونا الرابعة استعداداً لعودة الدورى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ومن المقرر أن ينتظم غداً الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى معسكر مغلق بدار المشاة لمدة 12 يوماً عقب مواجهة مصر المقاصة ودياً المقرر لها عصر الغد استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

وفضل بسيونى دخول معسكر بالقاهرة ولعب المباريات الودية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى للاستفادة من التنظيم والاجراءات الاحترازية التى نفذتها إدارة ناديه بدقة شديدة لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع 5 مباريات ودية فى معسكر دار المشاة، حيث يواجه المقاولون العرب ودياً مرتين أحداهم على الجبل الأخضر والأخرى على ستاد الجهاز الرياضة ثم يواجه إنبى مرتين أيضاً مباراة فى بتروسبورت والأخرى على ستاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.

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من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .