شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يشترط على الحكام إجراء مسحة كورونا قبل المباريات بـ48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو اتحاد الكرة على الحكام إجراء مسحات كورونا على أي حكم يدير مباراة ودية بين فرق الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة ، قبل المباراة بـ48 ساعة ، و أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى المناطق يطالبهم بالتنبيه على أي نادي يخوض مباراة ودية بإجراء اختبارات كورونا على طاقم الحكام الذى يدير المباراة الودية.

وكشف وجيه أحمد القائم بمنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يتم التجهيز لمعسكرين للحكام قبل انطلاق الدوري بخلاف المعسكرات الأون لاين من قبل الاتحاد الدولي.

وقال وجيه أحمد في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: سنجري مسحة كورونا للحكام يوم 16 يوليو وكل حكم سيبقى في غرفة لحين ظهور نتيجة المسحة وبعدها نجمعهم كل اثنين في غرقة بعد ظهور نتيجة المسحات وفي اليوم الثالث يبدأ المعسكر.

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وأوضح القائم برئيس لجنة الحكام كل قضاة الملاعب صرفوا مستحقاتهم بالكامل، كما أن اللجنة الخماسية أرسلت لاستقدام أطقم رياضية للحكام من ألمانيا لكن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصولها.

أشار إلى أن السماعات الجديدة تم دفع مستحقاتها المالية وفي انتظار إرسالها للمطار وبالتأكيد سنبدأ بها عودة الدوري.

شدد على أن أداء اللجنة الخماسية أداء مشرف ومحتررم وهم متعاونين وهم شباب صغار السن وواعدين ورأسينا محمد فضل ونجاحه في بطولة أمم إفريقيا بخلاف اعطاء الدعم لحسام الزناتي والذي نجح في منصبه.