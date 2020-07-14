شكرا لقرائتكم الزمالك والكورونا وضغط الدورى سر إلغاء معسكر الأهلى فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر معسكر الفريق، الذى كان من المفترض إقامته فى برج العرب خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء إلغاء معسكر برج العرب، الأول هو تواجد الزمالك هناك لإقامة معسكر، ولا ترغب الإدارة الحمراء فى الدخول بأى احتكاك من أى نوع مع المعسكر الأبيض، والسبب الثانى هو الخوف من الكورونا خاصة وأن الفريق سيكون مضطرا لاستخدام أدوات الفندق وملاعب التدريب هناك وهى الأمور التى أثارت قلق الجهاز الفنى وأخيرا عدم الرغبة فى الدخول بحالة ملل قبل استئناف الدورى والذى سيكون بمثابة البطولة المجمعة لإقامة مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك يحاول الجهاز الفنى منح اللاعبين فترة مناسبة لقضائها مع أسرهم قبل الدخول فى غمار منافسات الدورى.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أكد أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعداداً لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

وأجرى الأهلى ثلاث مسحات طبية فى وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التى يطبقها النادى الأهلي.

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ويحرص النادى الأهلى على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، فى إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.