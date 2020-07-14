شكرا لقرائتكم سولشاير: يونايتد لم يستحق الفوز على ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لم يستحق النقاط الثلاث بعدما سجل مايكل أوبافيمي هدف التعادل 2-2 لساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وتقدم يونايتد 2-1 عن طريق هدفي ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال بعدما سجل ستيوارت أرمسترونغ هدفا مبكرا لساوثهامبتون.

Advertisements

وبدلا من التقدم إلى المركز الثالث في حال الانتصار، بقي يونايتد في المركز الخامس وسيخوض منافسة قوية على الوجود في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال المدرب النرويجي: كنا نعتقد أننا ضمنا الحصول على النقاط الثلاث لكن على الأرجح لم نستحق النقاط الثلاث، فساوثهامبتون فريق جيد جدا. إنه يركض كثيرا وينافس بقوة. لم نلعب بإيقاعنا. قدمنا أداء رائعا لبعض الوقت. سجلنا الهدفين بشكل مميز جدا، لكن في المقابل كان أسوأ وقت نستقبل فيه الهدف لكن هذا يحدث في كرة القدم. لقد حققنا الفوز بالكثير جدا من المباريات بهذه الطريقة. هذا كله جزء من مرحلة تعلم هذا الفريق.

ولعب يونايتد بنفس التشكيلة الأساسية للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، في واقعة تحدث للنادي لأول مرة منذ 1993، لكن سولشيار لا يشعر أن فريقه عانى من الإرهاق، وقال : لا أعتقد أن الإرهاق كان السبب. كان هذا اليوم من ضمن الأيام التي لم نستغل فيها الفرص، بينما استغل المنافس الفرص، ديفيد دي خيا أنقذ كرة واحدة لكن باستثناء ذلك صنعنا العدد الأكبر من الفرص لكن لن يتم منحنا النقاط الثلاث.