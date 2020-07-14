شكرا لقرائتكم ريال مدريد يهزم غرناطة وخطوة تفصله عن لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من انتزاع لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه غرناطة 2 - 1 مساء الاثنين في ختام منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ريال سوسييداد على مضيفه فياريال 2 - 1 وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي سلبيا.

وافتتح فيرلاند ميندي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف النجم كريم بنزيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، رد غرناطة بهدف وحيد سجله داروين ماتشيز في الدقيقة 50.

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وفرض ريال مدريد تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول حيث أحكم قبضته على مجريات اللعب خلاله وأنهاه متقدما بهدفين مع إهدار عدد من الفرص التهديفية.

واختلف الحال كثيرا خلال الشوط الثاني، حيث ظهر غرناطة بملامح مختلفة ونجح في هز الشباك مبكرا ثم قدم العديد من المحاولات الهجومية الخطيرة التي كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لصالحه، كما صنع ريال مدريد عددا من الفرص لكنه أخفق في هز الشباك مجددا لينهي المباراة فائزا 2 - 1.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لريال مدريد حسم التتويج عبر المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، التي تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد مساء الخميس، وتشهد لقاء برشلونة مع أوساسونا وريال مدريد مع فياريال.