شكرا لقرائتكم بهدف قاتل.. ساوثهامبتون يحرم يونايتد من المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرم فريق ساوثهامبتون مضيفه مانشستر يونايتد من الصعود للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فرض عليه التعادل 2-2 في الوقت القاتل يوم الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين.

ورفع مانشستر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس مقابل 45 نقطة لساوثهامبتون في المركز الثاني عشر.