شكرا لقرائتكم بهدف قاتل.. ساوثهامبتون يحرم يونايتد من المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حرم فريق ساوثهامبتون مضيفه مانشستر يونايتد من الصعود للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فرض عليه التعادل 2-2 في الوقت القاتل يوم الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين.
ورفع مانشستر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس مقابل 45 نقطة لساوثهامبتون في المركز الثاني عشر.
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