شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا الرابعة استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى، منذ قليل، فريق طلائع الجيش مسحة كورونا الرابعة استعداداً لعودة الدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ومن المقرر أن ينتظم غداً الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى معسكر مغلق بدار المشاة لمدة 12 يوماً عقب مواجهة مصر المقاصة ودياً المقرر لها عصر غد استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وفضل بسيونى دخول معسكر بالقاهرة ولعب المباريات الودية على استاد جهاز الرياضة العسكرى للاستفادة من التنظيم والإجراءات الاحترازية التى نفذتها إدارة ناديه بدقة شديدة لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع 5 مباريات ودية فى معسكر دار المشاة، حيث يواجه المقاولون العرب ودياً مرتين أحداهم على الجبل الاخضر والاخرى على ستاد الجهاز الرياضة ثم يواجه انبى مرتين أيضاً مباراة فى بتروسبورت والاخرى على ستاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وأجرى الطلائع ظهرالأربعاء الماضى مسحة كورونا الثالثة وعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعها النادى وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للاختلاط بما يزيد فرص انتشار العدوى، وشدد المهدى على لاعبيه ضرورة إدراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الإصابة بكورونا، لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة مع استئناف مباريات الدورى تحتاج تواجد كل اللاعبين للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والهروب من المراكز المتأخرة.

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