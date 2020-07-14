شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط على الحكام مسحات كورونا قبل المباريات بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو اتحاد الكرة على الحكام إجراء مسحات كورونا على أى حكم يدير مباراة ودية بين فرق الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، قبل المباراة بـ48 ساعة، وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى المناطق يطالبهم بالتنبيه على أى نادٍ يخوض مباراة ودية بإجراء اختبارات كورونا على طاقم الحكام الذى يدير المباراة الودية.

كشف وجيه أحمد القائم بمنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يتم التجهيز لمعسكرين للحكام قبل انطلاق الدورى بخلاف المعسكرات الأون لاين من قبل الاتحاد الدولى.

وقال وجيه أحمد فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: سنجري مسحة كورونا للحكام يوم 16 يوليو وكل حكم سيبقى في غرفة لحين ظهور نتيجة المسحة وبعدها نجمعهم كل اثنين في غرقة بعد ظهور نتيجة المسحات وفي اليوم الثالث يبدأ المعسكر.

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وأوضح القائم برئيس لجنة الحكام أن كل قضاة الملاعب صرفوا مستحقاتهم بالكامل، كما أن اللجنة الخماسية أرسلت لاستقدام أطقم رياضية للحكام من ألمانيا لكن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصولها.

وأشار إلى أن السماعات الجديدة تم دفع مستحقاتها المالية وفى انتظار إرسالها للمطار وبالتأكيد سنبدأ بها عودة الدوري.

وشدد على أن أداء اللجنة الخماسية أداء مشرف ومحتررم وهم متعاونين وشباب صغار السن وواعدين، ومنهم محمد فضل ونجاحه في بطولة أمم أفريقيا بخلاف اعطاء الدعم لحسام الزناتي والذي نجح في منصبه.