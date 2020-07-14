شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: نتابع لاعبين من أسوان وطنطا.. ونخشى ضغط مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر الأول أن جهاز المنتخب يتابع كل أندية الدورى قبل توقفه بسبب أزمة كورونا، وسيحدث هذا الأمر مع استئناف الدورى إذا سمحت الظروف لهم بالحضور فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة والموضوعة من جانب اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، موضحا أن جهاز المنتخب كان يتابع لاعبين جيدين من أسوان وطنطا من منطلق العدالة ومنح الفرصة لكل من يستحقها وعدم قصر المنتخب فقط على لاعبى الأهلى والزمالك كما يردد البعض.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات إذاعية، إنه لا يوجد قرار من جهاز المنتخب باستبعاد أى لاعب، وأن المنتخب سيضم أى لاعب يراه الجهاز الفنى سيفيد الفراعنة ويساعد فى تحقيق أهداف الجهاز الفنى.

وتابع مدرب منتخب مصر أن جهاز المنتخب يخشى ضغط مباريات الدورى بعد استئنافه، وحصل على وعد من اتحاد الكرة بمحاولة مراعاة هذا الأمر عند وضع جدول الدورى، مشيدا بتواصل اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر قبل وضع الجدول والاستماع لرؤيته وبرنامجه وكذلك جهاز المنتخب الأولمبى والأندية.

Advertisements

فى شأن مختلف، تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما.

وأوضح المصدر أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا.

ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل .