شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. عندما سقط أبو مسلم فى " بلاعة " بالارجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بالعودة الي 2001 نجد ان المنتخب الوطني للشباب الحاصل علي برونزية كأس العالم وقتها كان يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المهاريين والنجوم وفي نفس الوقت اصحاب " الدم الخفيف "، ويحكي محمد عبد الواحد نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق أنه في مباراة باراجواي في المونديال وعقب إحراز محمد اليماني هدف المباراة، قام اللاعبون بالجري للاحتفال بالهدف وفوجئنا باحمد ابو مسلم الظهير الايسر السابق للاهلي والمنتخب يقفز فوق الإعلانات المتواجدة حول الملعب للاحتفال مع الجماهير ، ولكنه قفز واختفي لنجده ساقط في بلاعة مخفية خلف الاعلانات، لينفجر الجميع في الضحك.

تابع محمد عبد الزاحد لاعب الزمالك ومدرب وادي دجلة الحالي ، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب وقتها قام بتعنيفنا للتباطؤ في العودة الي الملعب بعد موجة الضحك التي سيطرت علي اللاعبين عقب سقوط أحمد أبو مسلم فى البلاعة ، وبالفعل دخلنا فى أجواء المباراة سريعا.