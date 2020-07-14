شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت وزارة الشباب والرياضة، باب التقديم للمرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك، التى تمنح الشباب دراجات مدعومة، والتي تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة ، وذلك بعد اكتمال العدد ، حيث طرحت الوزارة 1000 دراجة بالمرحلة الأولى ، و تم التقدم للحصول عليها من خلال التسجيل بموقع وزارة الشباب و الرياضة، واكتمل عدد المستفيدين من المبادرة ، على أن يتم تحديد موعد استلام الدراجات ، منفذ مركز شباب الجزيرة ، والخاص بالمرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتم طرح عدد اخر من الدراجات في المرحلة الثانية ، والتي سيكون منفذ البيع الخاص بها بالهيئة العربية للتصنيع.

ووفقا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، و مقاسها 26 ، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28 .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإليكترونية للوزارة لملىء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدماً الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.