شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يجرى المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى وكذلك أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات المسحة الطبية الرابعة، والتى يتم من خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل استئناف بطولة الدورى العام مطلع أغسطس المقبل.

كان المصرى البورسعيدى قد سبق له إجراء ثلاث مسحات طبية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وهى المسحات التى كانت نتائجها سلبية للجميع.

واتفق مسئولو المصرى البورسعيدى على إقامة 4 وديات فى معسكره المغلق المقرر إقامته نهاية الشهر الجارى بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدورى فى السادس من أغسطس المقبل بعد التوقف الذى دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا التى أصابت العالم منذ بداية العام الحالى.

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ومن المقرر أن يواجه المصرى نظيره طنطا يوم 23 يوليو، وسموحة 26 يوليو، وبيراميدز 29 يوليو، ويتفاوض مسئولو المصرى مع الاتحاد السكندرى على موعد للودية.

من ناحية أخرى اقترب استاد السويس من استضافة مباريات فريق المصرى البورسعيدى فى الدورى العام هذا الموسم، وينتظر اتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية على جدول الدورى حتى يتم إعلانه وإرساله للأندية.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.