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الأولمبية لاتحاد الكرة: إقامة الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى.. وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". 

 

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التى لها حق الحضور، وهو ما يتم بعد انتهاء الموسم الرياضى. 

 

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأى اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجرى التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.

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فى شأن مختلف، تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما.

وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس .

ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل .

 

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