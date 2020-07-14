شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية لاتحاد الكرة: إقامة الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى.. وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التى لها حق الحضور، وهو ما يتم بعد انتهاء الموسم الرياضى.

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأى اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجرى التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.

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