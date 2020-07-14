الأولمبية لاتحاد الكرة: إقامة الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية لاتحاد الكرة: إقامة الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى.. وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التى لها حق الحضور، وهو ما يتم بعد انتهاء الموسم الرياضى.
وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأى اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجرى التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.
فى شأن مختلف، تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .
وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما.
وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا.
ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية لاتحاد الكرة: إقامة الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.