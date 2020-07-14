شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يطلب خطابا رسميا من ألعاب القوى لاستقبال تدريبات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو استاد القاهرة من نظرائهم باتحاد ألعاب القوى خطابا رسميا، يفيد بموعد تدريبات لاعبى المنتخب المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، حيث استفسر ألعاب القوى من الاستاد عن استقبال تدريب المنتخب وهو ما تمت الموافقة عليه، حتى يتم الرد بالمواعيد المتاحة، وكذلك التفاصيل الخاصة بتدريب المنتخب، فى ظل عودة النشاط، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية، ومن المقرر أن يرسل الاتحاد خطاب إلى هيئة الاستاد للرد على طلب ألعاب القوى وإخطار اللاعبين بمكان التدريبات، خاصة أن الاتحاد خاطب المركز الاولمبى أيضا، حيث إنه من المقرر تقسيم اللاعبين إلى جزأين، أحدهما بالمركز الأولمبى، والآخر بالاستاد.

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد إن المنتخب من المقرر أن يتدرب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، وكذلك استخدام الجيم بالمركز، ومخاطبة اللجنة الطبية بالأولمبية للحصول على موافقتها على عودة النشاط بناءً على بعض التعليمات التى تحددها اللجنة الطبية بالاتحاد، وفقا لإرشادات اللجنة الطلبية بالأولمبية.

وأكد سيف شاهين، رئيس الاتحاد، أنه من المقرر إعداد تقرير من اللجنة الطبية بالاتحاد لتقديمه إلى الأولمبية، يتضمن بعض التعليمات والإجراءات المقرر تطبيقها فى التدريبات والمعسكرات والمنافسات، على أن ترسل الأولمبية موافقتها على التقرير، ويبدأ الاتحاد فى عودة النشاط.

وقرر اتحاد ألعاب القوى إجراء تحاليل صورة دم كاملة للاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى التدريبات فور عودة النشاط الرياضى، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقال سيف شاهين إن التحاليل ليست مسحات كورونا، بل سحب عينة دم من اللاعبين للاطمئنان عليهم، وتنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.