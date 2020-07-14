المحمدي: تريزيجيه سيكون له دوراً إذا استمر أستون فيلا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد أحمد المحمدي، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، أن الأهداف التي يسجلها زميله محمود حسن "تريزيجه" تبني له الثقة مع الفريق، مشيراً إلى أنه سيكون له دوراً في حالة استمرار النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وقال المحمدي في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبرس أند ستار": "تريزيجيه قام بالعمل بكل جهد خلال المباراتين السابقتين ولكنه لم يسجل".
وأضاف: "يوم الأحد كان هناك بعضاً من الحظ بالنسبة له وأتمنى أن يحالفه في المباريات القليلة القادمة، حيث أنه سيكون لديه دوراً كبيراً إذا بقينا في البريميرليج".
واختتم المحمدي تصريحاته قائلاً: "الأهداف تبني الثقة دائمًا، وهذا سيمنحه الثقة للعمل الجاد في التدريب والمباريات واللعب بمزيد من الحرية، آمل أن يسجل في المباريات الثلاث القادمة أربعة أو خمسة أهداف أخرى".
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