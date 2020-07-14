مصدر يوضح لمصراوي موعد عودة نيدفيد لتدريبات الأهلي.. وجاهزية حمدي فتحي للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق، سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات أول سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن نيدفيد ملتزم بالبرنامج العلاجي الذي وضعه له الطبيب الألماني بتقويات للركبة وتدريبات بالجيم، لمدة 6 أشهر والتي تنتهي أول سبتمبر، وحذره من الانضمام للتدريبات الجماعية حتى لو شعر بالشفاء.

وتابع الرباعي المصاب كريم نيدفيد، وسعد سمير، وحمدي فتحي، ومحمد محمود، طوال الفترة الماضية مع الطبيب الألماني عن طريق تطبيقات الانترنت في ظل غلق الطيران.

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وأوضح المصدر أنه ربما مع عودة الحياة لطبيعتها وفتح خطوط الطيران، يتجه الثنائي كريم نيدفيد وسعد سمير الذي أجرى جراحة في وتر أكيلس، إلى ألمانيا للاطمئنان على تطورات الشفاء من الإصابة.

وأصيب نيدفيد بتمزق في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي والمقاصة أبريل 2019، قبل أن يُجري أكثر من جراحة في الركبة.

أما حمدي فتحي، فأكد المصدر أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في المباريات الودية ولكن سيتم ذلك تدريجيا، حيث يفكر الجهاز الفني في منحه بعض الدقائق بمباراة سموحة الودية المقررة نهاية هذا الشهر.