ديانج: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا.. أتعلم من فايلر.. والخطيب "مصدر فخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

تحدث المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حلم ارتداء القميص الأحمر، وتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب حلم اللعب في مونديال الأندية.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال ديانج: "سعيد باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، فهو لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى به في العمل الاحترافي".

وأضاف اللاعب المالي: "كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعايير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا".

وتابع ديانج حديثه: "شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات، على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، شرف كبير بالنسبة لي ارتداء القميص الأحمر الذي كان ‏أحد الأحلام التي تمنيت تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد بي الزمن سأختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى".

وواصل: "عندما تتاح لي فرصة للدفاع عن ألوان النادي وأكون واحدًا من أفراد الفريق، ‏فهذا فخر وشرف كبير بالنسبة إليَّ".

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وعن علاقته بزملائه في الفريق قال ديانج: "نحن أسرة واحدة، الجميع هنا يعاملونني ‏معاملة جيدة، أشعر أنني في وطني الثاني وفي غاية السعادة بالوجود في مصر وتحديدًا في الأهلي".

وعن بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال: "التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال حلم كبير ‏بالنسبة إلينا جميعًا، وأنا واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يحلمون ويرغبون بكل قوة في الفوز ‏باللقب؛ لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وعن التدريب تحت قيادة رينيه فايلر، قال: "أسعى لتعلم الكثير من الخبرات والقدرات الفنية من هذا المدير الفني، وكل يوم نتعلم منه شيئًا جديدًا".

وحرص ديانج على الحديث عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وقال: "أمر يسعدنا جميعًا كلاعبين ‏في صفوف الفريق، ومصدر فخر لنا جميعًا أن يكون رئيس النادي الأهلي واحدًا من أفضل لاعبي ‏كرة القدم في أفريقيا، فهو يعد واحدًا من أساطير اللعبة في القارة، وهو مثل أعلى بالنسبة إلينا جميعًا، نسعى إلى الوصول إلى ما حققه".

وأتم حديثه، موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي: "فخور بمساندة جماهير الأهلي ‏للفريق بشكل عام ولي بصفة شخصية، اعتادنا على دعم الجماهير ومساندتها بكل قوة في المواقف الصعبة".