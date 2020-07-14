تقرير.. فرص تتويج ريال مدريد وبرشلونة بلقب الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تشهد بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، صراعاً حاداً من الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، لحسم لقب البطولة مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.

وحقق ريال مدريد فوزاً هاماً، مساء أمس الاثنين، على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا، ليقترب من حسم لقب الليجا.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

وعلى الرغم من تفوق ريال مدريد على النادي الكتالوني وابتعاده بصدارة الليجا بـ4 نقاط، إلا أن برشلونة يمتلك فرصتين فقط لحسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

فرص برشلونة

يمتلك برشلونة فرصتين فقط من أجل الظفر بلقب الليجا على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

يجب على برشلونة الفوز في المباراتين المتبقيتين له في الليجا، ليصل مجموع نقاطه إلى 85 نقطة، ولكي يتوج بالبطولة الإسبانية، فإنه يرغب في تعثر النادي الملكي في المباراتين القادمتين له.

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الحالة الأولى لتتويج برشلونة، هي أن يتعادل ريال مدريد في أحد مبارياته ويخسر في المباراة الأخرى، وفي تلك الحالة يصل رصيد النادي الملكي إلى النقطة 84 نقطة أقل بنقطة عن برشلونة.

الحالة الثانية لتتويج برشلونة، هي أن يخسر النادي الملكي في المباراتين المتبقيتين له في الليجا، وفي تلك الحالة يتوقف رصيد النادي الملكي عند النقطة 83 أقل بنقطتين عن برشلونة.

فرص ريال مدريد

حالات تتويج النادي الملكي بلقب الليجا هي أقل تعقيداً من حالات برشلونة، فإن أسهل الفرص لريال مدريد هي الفوز في الجولة القادمة لكي يحسم اللقب رسمياً بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة في الجولة ذاتها.

وفي حالة تعثر ريال مدريد في الجولة التالية بالخسارة وفوز برشلونة، فمازال أمل التتويج بالليجا قائماً بالنسبة لريال مدريد ولكن سيتأجل إلى الجولة الأخيرة في حالة فوزه.

ويمكن أن يتوج ريال مدريد بالليجا خلال الجولة التالية في حالة خسارته أو تعادله بشرط أن يتعثر برشلونة سواء بالتعادل أو بالخسارة أيضاً.

والحالة الأخيرة لتتويج ريال مدريد هي أن يجني نقطتين من تعادلين في الجولتين النهائيتين من الليجا، حتى وإن فاز النادي الكتالوني في مبارياته، وبذلك سيتساوى الفريقان في النقاط ولكن تكون الأفضلية للميرنجي بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

ويتبقى لريال مدريد كلاً من فياريال وليجانيس، بينما يتبقى لبرشلونة مواجهة فريقي أوساسونا وألافيس.