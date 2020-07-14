​ديانج: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا وأفخر بالانتماء إليه

أعرب المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى في العمل الاحترافي.

قال ديانج إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعايير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة

على المستويين المحلي والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بارتدائي القميص الأحمر.وأكد ديانج أن شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات، على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدي «قميص الأهلي»، الذي كان ‏أحد الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى.‏

وقال ديانج: «عندما تتاح لي فرصة الدفاع عن ألوان النادي الأهلي وأكون واحدًا من أفراد الفريق، ‏فهذا فخر وشرف كبير بالنسبة إليَّ، ومصدر سعادة لا يوصف.. فمنذ الصغر ونحن ‏نسمع عن اسم الأهلي الرنان في أفريقيا، وعندما تذكر الألقاب داخل القارة السمراء يذكر اسم النادي ‏الأهلي، لهذا أنا فخور أنني أرتدى قميص النادي صاحب الشعبية الكبيرة».‏