وزارة الشباب والرياضة تعلن بدء المرحلة الأولى من مبادرة « دراجتك صحتك »

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك صحتك"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأكدت أنه سيتم خلال الفعاليات تسليم عدد من دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة

وحددت الوزارة موعد غداً الأربعاء الموافق ١٥ يوليو فى تمام الساعة ٨ صباحًا بمركز شباب الجزيرة، لإقامة فعاليات المبادرة.

ووجهت الوزارة الدعوة إلى الجهات الإعلامية الراغبة في الحضور لتغطية الحدث .

"دراجتك صحتك"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .وأكدت أنه سيتم خلال الفعاليات تسليم عدد من دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التى تتبناها وزارة الرياضة وتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيًا بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى أطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اسلوب حياة .وحددت الوزارة موعد غداً الأربعاء الموافق ١٥ يوليو فى تمام الساعة ٨ صباحًا بمركز شباب الجزيرة، لإقامة فعاليات المبادرة.ووجهت الوزارة الدعوة إلى الجهات الإعلامية الراغبة في الحضور لتغطية الحدث .

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