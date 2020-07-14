الأولمبية ترد على طلب اتحاد الكرة لإقامة الجمعية العمومية الغير عادية

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردًا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة

الجمعية العمومية الغير عادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لامانع من إقامة الجمعية العمومية الغير عادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور.وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.