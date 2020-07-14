الأولمبية ترد على طلب اتحاد الكرة لإقامة الجمعية العمومية الغير عادية

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردًا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة
وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لامانع من إقامة الجمعية العمومية الغير عادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور.
وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.
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