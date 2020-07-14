​وزارة الرياضة تنظم لقاء أون لاين حول ظاهر التحرش بحضور أشرف صبحي

نظمت وزراة الشباب والرياضة لقاء أون لاين حول التصدي لظاهرة التحرش تحت شعار "شباب ضد التحرش" وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، الدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة، دينا فؤاد – رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزراة الشباب والرياضة، دكتور عمرو الورداني – امين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الارشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، ياسمين حمدان – مدير مشروع "شباب ضد التحرش" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالإضافة الى عدد من الشباب المشاركين في مشروع "شباب ضد التحرش" من مختلف محافظات الجمهورية، أدار اللقاء دكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية.

في كلمته، تحدث الدكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة عن دور الوزارة في مواجهة ظاهرة التحرش منذ عام 2014 بالتعاون مع GIZ ، والجهد المبذول من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً للبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية لتوعية الشباب للتصدي لظاهرة التحرش.

قال وزير الشباب والرياضة :" الوزراة تعمل على منظومة متكاملة تركز على محور سياسة

مكافحة التحرش تتضمن إجراءات ناجزة لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى أنشطة متكاملة في مختلف المحافظات مع دمج جميع الطبقات مثل برنامج الويندو للدفاع عن النفس، والتوعية بحقوق المرأة، تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية ، والقضايا السكانية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية لمواجهة التحرش".أضاف وزير الشباب والرياضة:" يجب ان نحلل الظاهرة بشكل كبير ، ويجب أن نُفعِّل الحوار الفكري والمجتمعي لمواجهة الظاهرة، وكان لدينا التصميم لادخال الرياضة لتصبح مكون لمجابهة التحرش، فالرياضة والفن أدوات محفزة لمواجهة التحرش باعتبارها أدوات يقبل عليها الشباب".ومن جانبها ، قالت الدكتورة مايا مرسي:" دور وزارة الشباب والرياضة كبير جدا لمجابهة ظاهرة التحرش، وهناك ضرورة ملحة لتكثيف التوعية بوجود قانون التحرش وهتك العرض وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاغتصاب باعتبارها مظلة تشريعية قوية".فيما تحدث دكتور عمرو الورداني عن كيفية تعامل دار الإفتاء المصرية مع ظاهرة التحرش، قائلاً: "إن ظاهرة التحرش ظاهرة مجتمعية ، وهناك ضرورة لتأسيس الوعي وحراسة القيم وترميم المجتمع ودعم التنمية، فقضية التحرش تأتي في قلب ترميم المجتمع، ولن يكون هناك دعم للتنمية اذا لم يشعر المواطن بقدر كبير من الأمان والطمأنينة وأيضا ذلك يشتبك مع قضية التحرش بشكل كبير".تابع امين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الارشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية :"يجب التخلص من مفهوم احتلال المفاهيم وأول مفهوم هو مفهوم احتلال المرأة ، فمفهوم المرأة تم احتلاله بشكل كثيف، وهناك ضروروة ملحة لتصحيح المفاهيم بأن نجمع كل المفاهيم التي تحاول ان تفسد علينا قضية التعامل مع المرأة، وأؤكد أن التحرش ظاهرة اجتماعية لا تتعلق بالمرأة ولكن تتعلق بسيكولوجية المتحرش".من جهتها، أوضحت ياسمين حمدان ان مشكلة التحرش متواجدة في كل انحاء العالم واثار التحرش سلبية للغاية ، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية في هذا السياق ، موضحة أن الدولة المصرية اخذت مواقف جادة جدا وخطوات ثابتة في هذه القضية، وهذا يحمسنا جدا لاستكمال المسيرة للتعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية.

وأشارت ممثل GIZ الي قيام GIZ بتنفيذ العديد من الأنشطة مع وزراة الشباب والرياضة ، مؤكدة أن سياسة وزارة الشباب والرياضة لمناهضة التحرش السياسة الوحيدة في مصر والوطن العربي، مبينة أنه تم التركيز بالدرجة الأولى على توعية الشباب والفتيات في مراكز الشباب لفهم الاثار السلبية للتحرش وكيفية احترام الشباب للفتيات وتعزيز الثقة بالنفس عند الفتيات ، لتقليل الاضرار على المجتمع.

