رئيس إنبي : الأهلي احترم رغبتنا وأغلق ملف المفاوضات مع أسامة جلال

علق المحاسب زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي على رغبة النادى الأهلى فى ضم مدافع الفريق البترولي أسامة جلال.

و قال السيد: «اللاعب مستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم خاصة مع تمسك حلمى باللاعب، رافضاً انتقاله لأى نادٍ آخر».

وأضاف: «الأهلى طلب ضمه فى بداية الموسم، وأكدنا لمسئولى النادى الأحمر أننا فى حاجة لخدماته، وقد احترم رغبتنا وأغلق الملف».

وعن رأيه فى التوأمة مع الملعب التونسى، أكد السيد أن هذه التوأمة مفيدة للناديين خاصة أن الملعب التونسى فى نفس موقع إنبى تقريباً بجدول الدورى التونسى، لاسيما أن هناك ارتياحاً كبيراً وسمعة طيبة فى تونس والبلاد العربية عن نادى إنبى كواحد من أفضل الأندية المصرية والعربية فى تفريخ اللاعبين لما يضمه من قطاع ناشئين

مميز.

وأشار إلى أن نادى الملعب التونسى طلب استعارة لاعب وسط إنبى أحمد يوسف لمدة موسم فى إطار التوأمة بين الناديين ستوقع خلال ساعات لتبادل اللاعبين والخبرات، حيث إن اللاعب معار حالياً لـ«اف سى مصر».

وأكد رئيس نادى إنبى أن النادى ينتظر موافقة اللاعب وانتقاله مع نهاية الموسم لتونس لزيادة فرص الاحتراف الأوروبى للاعب بشكل أقوى لانفتاح تونس على أوروبا، خاصة أن إمكانيات يوسف مميزة رغم صغر سنه، وتمت إعارته لـ«إف سى مصر» ليكتسب الخبرة المطلوبة.