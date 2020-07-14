الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى فتحي وبامبو بعد إصابتهما بكورونا

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، حيث أكد أنه تم إجراء المسحة الثانية لهما، وينتظر الجهاز الطبى نتيجتها.

وأشار إلى أنه فى حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخرى بعدها بثلاثة أيام

للاطمئنان بشكل نهائى، وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخرى قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما، والتأكد من جاهزيتهما تماماً قبل العودة للتدريبات.كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أوضح أن كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المشرف العام على الفريق، أن الدكتور محمد أسامة يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع اللاعبين.

وأضاف: الجهاز الطبي يعمل بنظام على أعلى مستوى ولا يوجد أي اختلاط بين اللاعبين وبعضهم، حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات.