نفى المحاسب زكريا السيد رئيس نادى انبى فكرة البحث عن لاعبين جدد خلال الفترة الحالية وقبل نهاية الموسم لدعم صفوف الفريق للموسم الجديد.
وقال السيد: «قبل نهاية الدورى بثلاثة أسابيع سوف تتبلور هذه الفكرة خاصة أن هناك التحاماً بين الموسم الحالى والمقبل، مشدداً على أنه كرئيسناد لا يسعى لتشتيت ذهن اللاعبين حالياً».
وأبدى السيد ارتياحه لعودة الدورى وبث الروح من جديد فى الملاعب، مطالباً بأهمية زيادة الوعى من كل أطراف المنظومة حتى لا تحدث أى انتكاسة مع الالتزام بجميع التعليمات المطلوبةتفادياً لأى أزمات مستقبلية أو مضاعفات على خلفية وباء كورونا.
وعن توقعه لفريق إنبى مع عودة الدورى رغم التفوق قبل توقفه، قال: «ثقتى كبيرة فى اللاعبين وحلمى طولان المدير الفنى الذى يبذل جهداً خارقاً مع اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً لعدم حدوث هزة بعد العودة متوقعاً احتلال الفريق مركزاً متقدماً مع نهاية الدورى هذا الموسم، وليس بعيداً داخل المربع الذهبى».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنبى: قادرون على حجز مقعد بالمربع الذهبى في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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