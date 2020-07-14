رئيس إنبى: قادرون على حجز مقعد بالمربع الذهبى في الدوري

نفى المحاسب زكريا السيد رئيس نادى انبى فكرة البحث عن لاعبين جدد خلال الفترة الحالية وقبل نهاية الموسم لدعم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وقال السيد: «قبل نهاية الدورى بثلاثة أسابيع سوف تتبلور هذه الفكرة خاصة أن هناك التحاماً بين الموسم الحالى والمقبل، مشدداً على أنه كرئيس

ناد لا يسعى لتشتيت ذهن اللاعبين حالياً».

وأبدى السيد ارتياحه لعودة الدورى وبث الروح من جديد فى الملاعب، مطالباً بأهمية زيادة الوعى من كل أطراف المنظومة حتى لا تحدث أى انتكاسة مع الالتزام بجميع التعليمات المطلوبة