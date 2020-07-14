رياضة | 5 مكاسب للأهلي والزمالك حال استضافة مصر مباريات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 مكاسب للأهلي والزمالك حال استضافة مصر مباريات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الإتحاد المصري لكرة القدم تقديم طلب رسمي إلي الإتحاد الإفريقي "كاف" لاستضافة المباريات المتبقية بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويبحث الإتحاد الإفريقي عن دولة جديدة لاستضافة مباراتي نصف نهائي، ونهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون رسميًا عن احتضان المباريات المتبقية للبطولة الإفريقية، بسبب تطور الوضع الصحي لفيروس كورونا هناك.

وينافس مصر عدة دول عربية لاستضافة مباريات البطولة الإفريقية في مقدمتهم المغرب وتونس، حيث أبدي مسئولي البلدين استعداداتهما الكاملة لاحتضان مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال، كما دخلت قطر والإمارات حسابات مسئولي الكاف لاستضافة المباريات هناك بعد نجاحهما في تنظيم عدد من الفعاليات الكروية في الفترة الأخيرة.

ورغم أن المنافسة انحصرت بشكل كبير بين الدول العربية لاستضافة مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي، لكن إقامة مباريات البطولة الإفريقية على أرض مصر يحمل عدة مكاسب مهمة للأهلي والزمالك في معركتهما الإفريقية ضد فريقي الوداد والرجاء المغربيين نستعرضها في هذا التقرير:

- تفادي إجهاد السفر للاعبي "القطبين":

يأتي على رأس مكاسب "القطبين" من إقامة مباريات البطولة الإفريقية في مصر، هو تفادي إجهاد وتعب السفر للاعبي الفريقين، حال إقامة المباريات في تونس أو المغرب، وذلك من شأنه أن يساعد على زيادة تركيز لاعبي الفريقين، واستعدادهم بشكل جيد والحفاظ على لياقتهم البدنية قبل مباراتي نصف النهائي.

- تفوق أندية مصر على أرضها أمام المغاربة:

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إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا على أرض الفراعنة يُرجح كفة الأهلي والزمالك، خاصة وأن الأندية المصرية تتفوق تاريخيًا على أندية المغرب خلال المباريات التي جمعتهما على الملاعب المصرية بالبطولات الإفريقية، وجمعتهما 27 مباراة، فاز المصريين بـ18 مباراة، وخسروا مباراتين، وحسم التعادل 7 مباريات.

- تجنب ضغوط ومضايقات جمهور شمال إفريقيا:

يساعد إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا في مصر، الأهلي والزمالك على تجنب الضغوط ومضايقات جمهور شمال إفريقيا، حال إقامة المباريات في المغرب أو تونس، حيث اعتاد جمهور البلدين على مضايقة لاعبي "القطبين" خلال المباريات السابقة التي جمعتهما مع الأندية التونسية أو المغربية مما يؤثر على تركيز اللاعبين في المباريات.

- توفير الوقت لإستكمال الدوري المحلي:

إقامة مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال الإفريقي في مصر يمنح اتحاد الكرة مزيد من الوقت لاستكمال مباريات الدوري المحلي الذي تقرر عودته بشكل رسمي 8 أغسطس المقبل، وسيضطر مسئولي الجبلاية تأجيل عدد من مباريات الفريقين حال إقامة المباريات الإفريقية خارج مصر بسبب ظروف السفر.

- المؤازرة الجماهيرية:

حال إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا في مصر سوف يحظي الأهلي والزمالك بدعم جماهيري حال إقامة المباريات بحضور الجمهور وإن كان هذا الخيار صعب للغاية حاليًا ولكن سيتم حسم الأمر وقتها وفقًا لتطور الوضع الصحي لفيروس كورونا في مصر.