رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يحاور محمد الفيل هدّاف القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يحاور محمد الفيل هدّاف القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد جمال الدين الشهير بـ "الفيل" مهاجم فريق البلاستيك، بالقسم الثاالث، و هدّاف مجموعة القاهرة برصيد 18 هدف وهو هداف القسم الثالث بأكمله.

نجح الفيل في قيادة فريقة لمركز متقدم، وتحقيق العديد من الإنتصارات، التي ساهمت في حصد النقاط.

أجرى الخليج 365 الرياضي حوارا مع اللاعب في السطور التالية، للتعرّف عن مشوارة في الملاعب، وسر إحرازه للأهداف وأبرز اللاعبين في القسم الثالث :

- ماذا عن بداياتك الكروية؟

مواليد 2 يوليو 1992 في طنطا، البداية كانت بصفوف ناشين طنطا، ثم الصعود للفريق الأول وكنت أبلغ حينها 18 سنه تحت قيادة رضا عبد العال.

- ماهى أبرز محطاتك كلاعب؟

لعبت بأكثر من نادى خلال مشوارى بهتيم، ومنتخب السويس، والشرقية للدخان،

وكانت قرب للانضمام لنادي أسوان، وطلائع الجيش لولا الإصابة، واتواجد حالياً

في نادي البلاستيك.

- ما سر تفوق الفيل واحتلاله هدافي القسم الثالث؟

التقرب إلى الله، بجانب جود جهاز فنى على أعلى مستوى، بقيادة تامر عبد الخالق ومعه جهاز معاون يعمل بكل حب واخلاص، وبسبب تعاون اللاعبين معى فى تسجيل الأهداف، حيث أحرز 18 هدف.

- ما الاختلاف بين الدورى الممتاز والأقسام الأخرى ؟

Advertisements

هناك فوارق عديدة جداً أهمها الإمكانيات المادية والمعنوية، والملاعب ولاتوجد مقارنة بين فرق الدوري الممتاز والأقسام الأخرى.

- هل أنت مع عودة النشاط ولو الإلغاء؟

أولا مع عودة النشاط الكروي حتى يعود اللاعبين إلى الملاعب ، وثان لأن الصعود في الملعب لقرب النقاط بين السكة الحديد المتصدر والبلاستيك الوصيف، وان كونت اتمنى صعود الأول والثاني مباشره بدون لعب.

- من هم أبرز اللاعبين الذين لفتوا انظارك بمجموعة القاهرة؟

يوجد العديد من اللاعبين أبرزهم أحمد كشرى وريعو لاعبى السكة، ومحمد زكى وفروايلة مصر للتأمين، ومحمد مصطفى وأحمد عامر ألماظة، وأحمد سابق وأحمد خنفس شباب بطا، ومحمد عرفة لاعب الغابة، وأكثر من لاعب في البلاستيك، محمد لوحه ومحمد حسان، وحارسى المرمى محمد السعدني ومحمد الباز ومحمد مانجه.

- هل يوجد مفاوضات من أندية؟

يوجد أكثر من عرض من أندية القسم الثاني مجموعة القاهرة ومجموعة بحرى.

- أغلى هدف هذا الموسم؟

هدفى في مرمى السكة الحديد بعد تقدم السكة بهدفين دون رد في الشوط الأول.