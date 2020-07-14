رياضة | بعد الفوز الصعب على غرناطة.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الفوز الصعب على غرناطة.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة ريال مدريد فيرلاند ميندي في الدقيقة 11 من بداية اللقاء، ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 16، بينما سجل هدف غرناطة الوحيد اللاعب داروين ماتشيز في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 84، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 50 في المركز العاشر.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره فياريال، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.