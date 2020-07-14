رياضة | أليو ديانج: فخور بالدفاع عن ألوان الأهلي.. والتتويج بلقب إفريقيا حلم كبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أليو ديانج: فخور بالدفاع عن ألوان الأهلي.. والتتويج بلقب إفريقيا حلم كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى في العمل الاحترافي.

وقال ديانج إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعاير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة على المستوى المحلي والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بارتدائي القميص الأحمر.

وأكد ديانج أن شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات، على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدي «قميص الأهلي»، الذي كان ‏أحد الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى.‏

وقال ديانج: «عندما تتاح لي فرصة الدفاع عن ألوان النادي الأهلي وأكون واحدًا من أفراد الفريق، ‏فهذا فخر وشرف كبير بالنسبة إليَّ، ومصدر سعادة لا يوصف.. فمنذ الصغر ونحن ‏نسمع عن اسم الأهلي الرنان في إفريقيا، وعندما تذكر الألقاب داخل القارة السمراء يذكر اسم النادي ‏الأهلي، لهذا أنا فخور أنني أرتدى قميص النادي صاحب الشعبية الكبيرة».‏

وعن علاقته بزملائه في الفريق قال ديانج: «نحن أسرة واحدة وأنا سعيد جدًّا بوجودي داخل الأهلي، وأشعر دائمًا أنني وسط عائلتي.. الجميع هنا يعاملونني ‏معاملة جيدة، وأنا سعيد بوجودي مع ‏الفريق ولا أشعر بالغربة خاصة عند تعامل الجماهير معي في الشارع، لهذا أشعر أنني في وطني الثاني وفي غاية السعادة بالوجود في مصر وتحديدًا في الأهلي».

وتطرق ديانج إلى الحديث عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقال: «التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال حلم كبير ‏بالنسبة إلينا جميعًا لإسعاد جماهير الأهلي، وأنا واحد من هؤلاء اللاعبين الذي يحلمون ويرغبون بكل قوة في الفوز ‏باللقب، وأن يقترن اسم الجيل الحالي مع أساطير النادي، الذين سبق لهم تحقيق هذا اللقب من قبل، لذلك لن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق هذا الحلم».‏

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وأوضح ديانج أنه يدرك جيدًا مدى قيمة وأهمية التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو شخصيًّا ينتظر هذا اللقب، لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، خاصة أن المشاركة في بطولة عالمية بهذا الحجم تعد حلمًا بالنسبة إليه يتمنى تحقيقه، مشيرًا إلى أن‏ تركيز اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي منصب على استكمال ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وأكد اللاعب المالي احترامه واعتزازه بالتدريب تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة كبيرة بالنسبة إليه، خاصة أنها جاءت في ‏وقت مبكر من عمره، ويسعى خلالها لتعلم الكثير من الخبرات والقدرات الفنية من هذا المدير الفني، وكل يوم يتعلم من فايلر شيئًا جديدًا، ويسعى لتعلم‏ المزيد منه مستقبلًا.‏

وتطرق ديانج إلى الحديث عن الفترة الحالية، مؤكدًا أن قرار العودة من ‏جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية كان مصدر سعادة كبيرة له ‏ولجميع اللاعبين، بعد فترة التوقف الطويلة التي استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر، وكانت في غاية الصعوبة على أي لاعب كرة قدم.‏

وأكد لاعب الوسط المالي أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين لديهم ‏رغبة قوية في تقديم نفس المستوى الذي ظهروا عليه قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز، والاستمرار ‏في تحقيق نفس النتائج، ومواصلة المشوار المحلي من أجل التتويج بالدوري، ‏الذي يعد أحد أهم أهداف الأهلي في المرحلة المقبلة.‏

وأشار اللاعب إلى أن جميع لاعبي الأهلي عملوا بكل جد خلال التوقف، واشتغلوا على أنفسهم بشكل جيد من خلال تنفيذ البرنامج البدني الذي حدده الجهاز الفني، الذي كان على تواصل مستمر مع اللاعبين بشكل يومي، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وهو ‏ما ظهرت نتائجه عقب العودة من جديد إلى التدريبات.‏

وحرص ديانج على الحديث عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وقال: «أمر يسعدنا جميعًا كلاعبين ‏في صفوف الفريق، ومصدر فخر لنا جميعًا أن يكون رئيس النادي الأهلي واحدًا من أفضل لاعبي ‏كرة القدم في إفريقيا، وأحد أساطير اللعبة في القارة، وهو مثل أعلى بالنسبة إلينا جميعًا، نسعى إلى الوصول إلى ما حققه.. هذا ليس ‏شعوري فقط ولكن شعور كل زملائي في الفريق».‏

ووجه ديانج رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، أكد فيها أنه فخور بمساندة جماهير الأهلي ‏للفريق بشكل عام وله بصفة شخصية، خاصة أنه اعتاد على دعم الجماهير ومساندتها بكل قوة في المواقف الصعبة، وكل ما يستطيع أن يقوله لهذا الجمهور الوفي إنه وكل زملائه يعدونهم بالقتال من أجل الفوز بجميع البطولات.