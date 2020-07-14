رياضة | تقرير تخيلي - ماذا يحدث لو تعاقد الزمالك مع ليونيل ميسي؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير تخيلي - ماذا يحدث لو تعاقد الزمالك مع ليونيل ميسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة مدوية بعدما أعلن أنه بإمكانه شراء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الإقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات، وبإمكاني شراء ميسي الآن".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير التخيلي – ماذا يحدث لو انضم "ميسي" للزمالك:-

- أول أرجنتيني بالدوري المصري:

سيكون ليونيل ميسي أول لاعب أرجنتيني في التاريخ ينضم للدوري المصري، حيث لم يسبق لأي لاعب آخر من الأرجنتين الاحتراف في مصر.

- مرتضى منصور يدخل التاريخ:

حال تعاقد الزمالك مع ليونيل ميسي سوف يدخل مرتضى منصور التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره تعاقد مع أفضل لاعب في العالم، والصفقة الأهم والإنجاز الأبرز في تاريخ كرة القدم، وبالتأكيد لن يتوقف عن الحديث والتفاخر بذلك الإنجاز في جميع المناسبات المختلفة وعبر وسائل الإعلام، مثلما يفعل دائمًا مع أي انجاز يحققه مع الزمالك حتي لو كان انجازًا بسيطًا.

- زيادة شعبية وجماهيرية الزمالك عالميًا:

حال انضمام ليونيل ميسي للقلعة البيضاء، سوف ترتفع جماهيرية وشعبية الزمالك في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، وسيزيد عدد المتابعين للزمالك وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق، خاصة وأن النجم الأرجنتيني هو أفضل لاعب في العالم ويتمتع بشعبية جارفة.

- تحطيم الأرقام القياسية محليًا وإفريقيًا:

يمتلك الأرجنتيني ليونيل ميسي قدرات فائقة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، مما يجعل البعض يلقبه باللاعب الفضائي أو المعجزة، مما يجعل فرص تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري المصري وبطولات إفريقيا أمر سهل بالنسبة له، لا سيما وأنه حقق العديد من الأرقام الصعبة خلال مشواره الكروي.

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- سيطرة الزمالك على البطولات المحلية:

بالتأكيد تواجد لاعب بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل صفوف الزمالك، يساعد الفريق الأبيض على السيطرة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق، وخاصة البطولات المحلية (الدوري – كأس مصر – كأس السوبر المحلي).

- إنهاء عقدة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا:

ليونيل ميسي صاحب الـ4 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، يستطيع قيادة فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن بطولات القلعة البيضاء منذ 18 عامًا، وتحديدًا منذ آخر ألقابه بالبطولة والذي توج به عام 2002، كما أنه سيساعد الفريق للسيطرة على البطولات القارية.

- صعود الزمالك لكأس العالم للأندية:

النجم الأرجنتيني الذي توج بكأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة، قد يساعد الزمالك على الصعود للمونديال للمرة الأولي في تاريخ القلعة البيضاء، بعد فشل الفريق الأبيض في المشاركة بالبطولة العالمية خلال السنوات الماضية.

- أفضل لاعب في العالم زملكاوي:

حصد ليونيل ميسي العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته الكروية، كما أنه الأكثر تتويجًا بجائزة أفضل لاعب في العالم وحصل عليها 6 مرات، واسمه دائمًا يتواجد ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة العالمية، وحال تتويجه أو ترشيحه للحصول على الجائزة وهو لاعبًا بالزمالك، سيكون هذا انجاز غير مسبوق في تاريخ الأندية المصرية وقارة إفريقيا بشكل عام.

- هروب "ميسي" من الزمالك بسبب مستحقاته:

الراتب الضخم المتوقع للأرجنتيني ليونيل ميسي، يجعل هروبه من القلعة البيضاء وفسخ تعاقده مع الزمالك أمر وارد الحدوث، خاصة وأن إدارة الزمالك عجزت مرات عديدة عن سداد مستحقات لاعبي الفريق في السنوات الماضية، مما عرض النادي للكثير من الشكاوي والغرامات المالية الضخمة.

- ميسي يشكو الزمالك للفيفا.. ومرتضى منصور يُهاجمه:

حال عدم حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي على مستحقاته المالية بشكل منتظم مع الزمالك، يتوقع فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، وتقديم شكوي للفيفا ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة، وذلك سوف يدفع مرتضى منصور رئيس النادي لفتح النار عليه والهجوم ضده عبر وسائل الإعلام كما اعتاد أن يفعل مع كل لاعبي ومدربي الزمالك السابقين.