رياضة | موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء الغد، الأربعاء 15 يوليو، مباراة قوية تجمع أرسنال بضيفه ليفربول، في قمة مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى أرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، لتجاوز الهزيمة السابقة ضد توتنهام في ديربي شمال لندن الجولة الماضية، والتشبث بأمل التأهل للدوري الأوروبي.

بينما يدخل ليفربول المتصدر والبطل المباراة بحثاً عن الفوز، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية في البريمييرليج.

Advertisements

يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة من 35 مباراة، بواقع 12 فوز و14تعادل و9 هزائم.

في المقابل، يتواجد ليفربول في المقدمة برصيد 93 نقطة، حققها من 35 مباراة، بواقع 30 فوز و3 تعادلات وهزيمتين فقط.

وتنطلق المباراة مساء الغد الأربعاء، في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت أبو ظبي، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.