رياضة | بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تخطط إدارة بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
بيراميدز يحسم مصير انتقال أحمد أيمن منصور إلى الزمالك
حسم مسؤولو نادي بيراميدز، موقف لاعب الفريق السماوي أحمد أيمن منصور في الموسم الجديد من الإنتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.
ورفض مسؤولو نادي بيراميدز رحيل أحمد أيمن منصور، وذلك بعد أن أبدى مسؤولو الزمالك اهتمامهم بالحصول على خدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.
وتمسك نادي بيراميدز، ببقاء منصور مع رفض رحيله وإغلاق الباب حول الأمر بشكل نهائي في ظل الأهمية التي يمثلها اللاعب مع ناديه السماوي، كونه يجيد في أكثر من مركز سواء في الجبهة اليسرى أو في مركز قلب الدفاع.
من جانبه دخل مسؤولوا الزمالك من قبل في مفاوضات قوية مع منصور لكن الصفقة وقتها لم تكلل بالنجاح نتيجة تمسك إدارة نادي بيراميدز باستمراره.
الجدير بالذكر أن نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف.