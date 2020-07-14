رياضة | بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

بيراميدز يحسم مصير انتقال أحمد أيمن منصور إلى الزمالك

حسم مسؤولو نادي بيراميدز، موقف لاعب الفريق السماوي أحمد أيمن منصور في الموسم الجديد من الإنتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.

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ورفض مسؤولو نادي بيراميدز رحيل أحمد أيمن منصور، وذلك بعد أن أبدى مسؤولو الزمالك اهتمامهم بالحصول على خدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وتمسك نادي بيراميدز، ببقاء منصور مع رفض رحيله وإغلاق الباب حول الأمر بشكل نهائي في ظل الأهمية التي يمثلها اللاعب مع ناديه السماوي، كونه يجيد في أكثر من مركز سواء في الجبهة اليسرى أو في مركز قلب الدفاع.

من جانبه دخل مسؤولوا الزمالك من قبل في مفاوضات قوية مع منصور لكن الصفقة وقتها لم تكلل بالنجاح نتيجة تمسك إدارة نادي بيراميدز باستمراره.

الجدير بالذكر أن نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف.