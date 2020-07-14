- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يعلن جاهزيته لشراء ميسي من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن خزينة ناديه قاربت على الوصول إلى ربع مليار جنيه، بعد الإقبال الشديد للاشتراك في فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك: "وصلنا اليوم فقط لـ800 عضوية في فرع النادي الجديد من 3000 متاحة، ستدر دخلاً للنادي يصل لربع مليار جنيه، أستطيع الآن شراء نجم برشلونة ليونيل ميسي نجم برشلونة".
وأضاف: "الاقبال تاريخي وغير متوقع، أشكر جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم لي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الزمالك المصري يعلن جاهزيته لشراء ميسي من برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.