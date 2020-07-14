شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: شعبية الأهلي تجعله هدفًا للاعبي القارة السمراء..وأشعر أني وسط عائلتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى في العمل الاحترافي.

وقال ديانج في تصريحات لموقع النادي الرسمي الثلاثاء، إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعاير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة على المستوى المحلي والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بارتدائي القميص الأحمر.

وأكد ديانج أن شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات، على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا للاعبي القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدي «قميص الأهلي»، الذي كان ‏أحد الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى.‏

وقال ديانج: «عندما تتاح لي فرصة الدفاع عن ألوان النادي الأهلي وأكون واحدًا من أفراد الفريق، ‏فهذا فخر وشرف كبير بالنسبة إليَّ، ومصدر سعادة لا يوصف.. فمنذ الصغر ونحن ‏نسمع عن اسم الأهلي الرنان في إفريقيا، وعندما تذكر الألقاب داخل القارة السمراء يذكر اسم النادي ‏الأهلي، لهذا أنا فخور أنني أرتدى قميص النادي صاحب الشعبية الكبيرة».‏

وعن علاقته بزملائه في الفريق قال ديانج: «نحن أسرة واحدة وأنا سعيد جدًّا بوجودي داخل الأهلي، وأشعر دائمًا أنني وسط عائلتي.. الجميع هنا يعاملونني ‏معاملة جيدة، وأنا سعيد بوجودي مع ‏الفريق ولا أشعر بالغربة خاصة عند تعامل الجماهير معي في الشارع، لهذا أشعر أنني في وطني الثاني وفي غاية السعادة بالوجود في مصر وتحديدًا في الأهلي».

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