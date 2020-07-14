شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري المسحة الرابعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة، صباح غدٍ الأربعاء.

ويأتي هذا الإجراء من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع، كما أوضح «عبدالحفيظ» للموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات سابقة، جاءت نتائجها جميعًا سلبية.