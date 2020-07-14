شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز من أجل هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، عن نية النادي الأهلي في عمل صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: «الأهلي يفكر في صفقتين على الأكثر خلال الأيام المقبلة».
وتابع: «صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز يدخل بموجبها أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، مقابل انتقال إيريك تراوري للفريق الأحمر».
ولم يفصح «شوبير» عن الصفقة الأخرى، لكنه أشار إلى أنها صفقة صغيرة في السن، نالت إعجاب المدير الفنى للأهلي رينيه فايلر.
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