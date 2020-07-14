شكرا لقرائتكم خبر عن «مارتينيز»: «كورتوا» أفضل حارس في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على حارس فريقه ونادي ريـال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، بعدما اقترب من قيادة الملكي للفوز بالدوري الإسباني.

وقال «مارتينيز»، في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «على مستوى الفريق فأداؤه ثابت للغاية، ويجلب النقاط، ويظهر حين يحتاجه الفريق».

وأضاف: «بالنسبة لي، هو أفضل حارس في العالم، حجمه وقدراته تسمح له بالقيام بتصديات لا يستطيع حراس آخرون القيام بها».

ويقترب الحارس البلجيكي من الفوز بجائزة «زامورا» لأفضل حارس في الليجا الإسبانية، بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 18 مباراة.