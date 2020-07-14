جودين: لن نصل ليوفنتوس في الصدارة.. نبحث عن المركز الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

صرح مدافع إنتر ميلان دييجو جودين ، إن الفوز الذي حقق فريقه على تورينو 3 / 1، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، كان مهما بعد حصول الفريق على نقطة واحدة في آخر مباراتين في المسابقة، مشيرا إلى أن فريقه حقق الفوز رغم تلقيه هدفا في شباكه وصفه المدافع بالغريب



وأضاف جودين في تصريحات عقب المباراة: "لدينا فرصة للبقاء في المركز الثاني، ونحن الآن نرغب في التفكير بالمباراة المقبلة (أمام سبال متذيل الترتيب غدا الاربعاء)، دون النظر إلى أبعد من ذلك. نعلم أنه من الصعب الوصول إلى يوفنتوس (المتصدر) لأنه يتصدر الترتيب بفارق كبير".

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وشهدت المباراة تقدم تورينو عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 17 لكن الإنجليزي المخضرم اشلي يانج أدرك التعادل لإنتر ميلان بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاف المدافع الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 51 وتكفل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن اتالانتا الرابع في الوقت الذي ينفرد فيه يوفنتوس بالصدارة برصيد 76 نقطة.

وتوقف رصيد تورينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر بفارق خمس نقاط عن مثلث الهبوط.