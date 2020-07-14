شكرا لقرائتكم كورونا يحرم جلوري من قائده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن دييجو كاسترو لاعب الوسط وقائد بيرث جلوري عدم إكمال موسم الدوري الأسترالي لكرة القدم بسبب "المخاطرة الصحية غير المقبولة" وسط جائحة كوفيد-19 مفضلا الذهاب في رحلة تخييم مع عائلته.

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" أن كاسترو توجه في رحلة تخييم مع أسرته غرب أستراليا ولم يتواصل مع النادي منذ فترة.

ويعد غياب صانع اللعب كاسترو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي بموسم 2015-2016، ضربة قوية لجلوري صاحب المركز الخامس قبل مباريات على نهاية الدور التمهيدي قبل دخول الأدوار الإقصائية.

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ويفتقد جلوري بالفعل جهود ثنائي الدفاع جريجوري وثريتش لاعب منتخب سويسرا بجانب الكوري الجنوبي كيم سو-بيوم بعد السفر إلى الديار خلال فترة العزل العام ولم يرجعا إلى أستراليا.