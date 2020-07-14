شكرا لقرائتكم الأولمبية ترد على طلب اتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية غير العادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لامانع من إقامة الجمعية العمومية الغير عادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التى لها حق الحضور.

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأى اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجرى التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التى لها حق الحضور فى الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.