الأولمبية ترد على طلب اتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية غير العادية

شكرا لقرائتكم الأولمبية ترد على طلب اتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية غير العادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى.
وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجارى وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لامانع من إقامة الجمعية العمومية الغير عادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التى لها حق الحضور.
أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأى اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجرى التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التى لها حق الحضور فى الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.
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