شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: طالبت محمد صلاح بلقب هداف البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر الأول، أنه حرص على تقديم التهنئة لمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى بعد فوزه بلقب الدورى الانجليزى ليصبح أول لاعب مصرى يفوز بهذا اللقب، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى الذى توج بلقب الدورى أيضا مؤخرا، لافتا إلى أن جميع المحترفين يحظون بمتابعة مستمرة وعلى تواصل دائم بجهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى.

وقال طارق مصطفى فى تصريحات إذاعية، إنه تواصل أيضا مع محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى بعد تألقه اللافت مع فريقه مؤخرا وتسجيله هدفين فى شباك كريستال بالاس، موضحا أن جميع المحترفين يحظون بمتابعة كبيرة ومستمرة من قبل جهاز المنتخب لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم لأنهم يستحقون الأفضل.

وكشف مدرب المنتخب أنه حرص على تحفيز محمد صلاح تحديدا وطالبه بوضع هدف جديد أمامه بعد الفوز بدرع الدورى الإنجليزى، وطالبه بحصد لقب هداف البريميرليج هذا الموسم لتكون المرة الثالثة له على التوالى.