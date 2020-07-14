شكرا لقرائتكم خبر عن المران الصباحى للإسماعيلى.. محاضرة جوميز وتركيز على الجانب الخططى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المران الصباحى للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، وذلك ضمن برنامج الفريق التحضيرى لاستئناف النشاط الكروى، وقبل انطلاق المران عقد ديديه جوميز المدير الفنى محاضرة مع اللاعبين، لشرح التدريبات الخططية فى مران الفريق.

مران الإسماعيلى بدأ بالجرى الخفيف حول الملعب لعدة دقائق، قبل أن يقوم المدرب الفرنسي جوميز بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تم خلالها إقامة تدريبات تسليم وتسلم مع التحرك بدون كرة فى المساحات الضيقة.

كما شمل المران على تدريبات حول كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام ثم تم تخصيص فقرة لتضم مهاجم أمام مدافع للوقوف على قدراتهم والعمل على تصحيح الأخطاء.

Advertisements

وحرص الجهاز الفنى للدراويش على تنظيم جمل فنية من شأنها سبل زيادة الفعالية للهجومية بجانب كيفية عمل التغطية الدفاعية السليمة، وخاض حراس المرمى للفريق تدريبات قوية، تحت إشراف سعفان الصغير مدرب الحراس واختتم المران بتقسيمة مصغرة فى منتصف الملعب.

يجرى صباح اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى مسحة كورونا الثالثة استعدادًا لعودة بطولة الدورى والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا (COVID 19) للاعب وطبيب بالدراويش وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تمامًا.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، واستأنف أمس الاثنين فريق الإسماعيلى تدريباته فى الرابعة عصرًا على استاد الإسماعيلية بعد أن حصل اللاعبون على راحة الأحد من المران، واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.