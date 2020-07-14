المنتخب الأولمبى يخوض مباراتين وديتين فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ويرغب شوقى غريب فى خوض مباراتين وديتين داخل أو خارج مصر فى أكتوبر مع المنتخبات الأجنبية وتحديدًا التى تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، كما بدأ غريب فى التواصل مع أكثر من منتخب فى الوقت الحالى تمهيدًا لإنهاء الاتفاق على خوض المباراتين الوديتين.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، على إنهاء الدورى الجديد يوم 25 يونيو المقبل بدلا من أول يونيو كما كان مقررا، حيث سيبدأ غريب معسكره الإعدادى لأولمبياد طوكيو يوم 26 من نفس الشهر، وهو ما وافق عليه مسئولو الجبلاية، وحدد الاتحاد المصرة لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام. Advertisements وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية. وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل. على صعيد متصل أكد مصدر باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيرسل خطابا لاتحاد الكرة يفيد بمد فترة عمل اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى لمدة شهرين وتحديدا من 30 يوليو حتى 30 سبتمبر المقبل، على أن تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر ولمدة سنة واحدة. وقال المصدر إن هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى لـ كاف وفيفا ووزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتفقوا على هذا السيناريو وسيتم تطبيقه ما لم تحدث أى مفاجآت.

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