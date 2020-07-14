الامارات | ليل سيتخلى عن النيجيري أوسيمهين مقابل 81 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن ليل سيتخلى عن النيجيري أوسيمهين مقابل 81 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم ليل الفرنسي في مفاوضات حصرية مع نادي نابولي الإيطالي للانتقال الى صفوفه مقابل 81 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الثلاثاء.

فبعد التخلي عن العاجي نيكولا بيبيه الى ارسنال الانجليزي الموسم الماضي بثمانين مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي لبيع عقد صاحب 13 هدفا هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي توقف عند المرحلة الثامنة والعشرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن المحيط العائلي للاعب البالغ 21 عاما أنه سافر مع رئيس النادي جيرار لوبيز الى جزيرة سردينيا للقاء المدير الرياضي في نابولي كريستيانو جونتولي لبدء مفاوضات صلبة تابعها على الهاتف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس.

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واضافت ان اللاعب طلب الجمعة من ناديه عدم مواصلة المفاوضات مع اندية اخرى، ثم أعرب عن نيته الانتقال الى نابولي بدلا من اختيار مواطنه انتر أو ليفربول بطل انجلترا.

ويحتل نابولي المركز السادس راهنا في الدوري الايطالي بفارق نقطتين عن روما الخامس، ويأمل في تحقيق مفاجأة باخراج برشلونة الاسباني من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما تعادل معه على ارضه 1-1 ذهابا.

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